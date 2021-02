Juan Andreotti inauguró la modernización de la Plaza Dorrego de Victoria

Por último, Carolina concluyó: “Quedó muy linda, para disfrutar en familia. Hoy vine con mi hija que se quedó en el castillo de hadas y yo aproveché la zona aeróbica. Para los que no tenemos espacio verde en casa, está bueno tener una plaza en estas condiciones”.

En tanto, Elda manifestó: “Es hermosa la plaza, cuando abrí la ventana de mi casa y vi esta obra ya me levantó el ánimo. Es oxígeno para todos los vecinos de la zona, necesitaba una renovación y esperemos que la gente sea cuidadosa”.

Los vecinos presentes también opinaron sobre la modernización. Por ejemplo, Celeste comentó: “La plaza quedó excelente, me encanta principalmente porque tengo un nene chiquito y ahora puede venir a pasar el rato. El playón aeróbico está hermoso, está bueno tener un lugar así cerca de casa”.

Una de las novedades de esta renovación fue la colocación de una moderna columna humidificadora refrescante, que expulsa un rocío de agua que no moja. Ideal para realizar actividades al aire libre durante la temporada de verano.