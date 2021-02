Escobar invita a los vecinos a postularse para el ingreso a la Escuela de Formación Policial de la Provincia

La formación tendrá una duración de 9 meses, de acuerdo con los estándares internacionales. Se realizará con un sistema dual para respetar el distanciamiento social y los protocolos sanitarios. Esto significa que los cadetes tendrán un mes de formación en el sistema de internado de la Escuela Juan Vucetich, y otro mes externado en un centro de referencia local. Los requisitos formales para la inscripción son ser argentino/a, nativo/a, naturalizado/a o por opción; tener entre 18 y 25 años de edad al momento de la incorporación, cumplidos al 1 de marzo de 2021; poseer domicilio real en la provincia de Buenos Aires; no registrar antecedentes penales en provincia de Buenos Aires ni en Nación; y haber finalizado al momento de la inscripción los estudios secundarios y no adeudar materias. En este sentido, se debe contar con el título analítico o certificado de título en trámite.

This site is protected by wp-copyrightpro.com