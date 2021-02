Asesinaron a golpes a un reconocido martillero en Hurlingham

El caso es investigado por el fiscal Claudio Oviedo, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 de Morón, quien espera los resultados de autopsia y por el momento no descarta ninguna hipótesis sobre el móvil del homicidio.

Durante las horas siguientes, la familia del martillero se preocupó porque no podían comunicarse con él, y su esposa fue quien, a través de una aplicación, logró geolocalizar el celular de su esposo en Villa Trujuy, partido de Moreno.