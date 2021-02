Jorge Macri se acerca a Carrió ante la ausencia de definiciones en la Provincia

El encuentro se produjo anoche en Capilla del Señor, donde se dieron cita el núcleo duro de Juntos por el Cambio en el principal distrito electoral del país.

Elisa Carrió abrió las puertas de su casa para Jorge Macri, el intendente de Vicente López, que esta semana comenzó una mini-gira por distritos peronistas como Merlo, Moreno y San Fernando.

La semana política de Jorge Macri fue intensa. El miércoles se encontró a solas con Mauricio Macri, se vió con María Eugenia Vidal y tomó café con Patricia Bullrich.

En la coalición opositora ya circula con fuerza la decisión del ex presidente de no ser candidato en las legislativas de octubre, un movimiento que refuerza la unidad de Juntos por el Cambio y explica también el encuentro del alcalde de Vicente López con la ex ministra de Seguridad nacional, quien encabezaría la boleta en Capital Federal.

De la ex gobernadora se encargó Carrió, quien esta semana aseguró que está dispuesta a ser candidata en provincia de Buenos Aires para evitar que “se le corte la carrera política” a Vidal en caso de ser derrotada por segunda vez consecutiva por el Frente de Todos.

En Capilla del Señor, además de Carrió y Jorge Macri, estuvieron invitados Néstor Grindetti, intendente de Lanús y coordinador de la estratégica Tercera Sección, y los “lilitos” de la Provincia, Marcela Campagnoli y Maricel Etchecoin.

El lunes, el intendente de Vicente López y presidente del Pro a nivel bonaerense mantuvo reuniones con María Eugenia Vidal y con Patricia Bullrich para “analizar el escenario político” tanto a nivel provincial como a nivel nacional.

El jefe comunal y la ex gobernadora bonaerense analizaron “el escenario provincial y cuál creen que es la mejor opción para presentar como candidato o candidata en las elecciones intermedias”. “El foco estuvo puesto en los diferentes municipios, en la posible o no candidatura de María Eugenia”, deslizaron fuentes de la Municipalidad de Vicente López.

En tanto, el encuentro entre Macri y Bullrich fue similar y se estudió el escenario político con vista a las próximas elecciones.

Mientras tanto, Jorge Macri continúa con su armado bonaerense y visitó la ciudad de Pergamino donde afirmó que “el Estado tiene que nivelar desigualdades, pero también apoyar y valorar al que invierte y trabaja”. En esa localidad, recorrió una serie de fábricas locales y estuvo conversando con emprendedores en el marco de las recorridas que está llevando a cabo por distintas ciudades bonaerenses.

“Siempre es importante estar en contacto con empresarios y emprendedores que a pesar de la crisis siguen apostando por el país sin bajar los brazos, y eso es lo que realmente nos da fuerzas para continuar adelante porque hay gente que tiene esperanza y que está profundamente comprometida con esta provincia y la Argentina”, sostuvo.

“Tenemos que entender que el Estado tiene que nivelar desigualdades, pero también apoyar y valorar al que invierte y trabaja”, agregó el presidente del Pro de la Provincia.