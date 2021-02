Sujarchuk, Kicillof y Berni presentaron nuevos móviles policiales y de prevención para Escobar

“Si queremos mayor seguridad se necesitan más patrulleros, más equipamiento, más policías, pero con eso solo no alcanza porque la seguridad como tal es un proceso de construcción colectiva, donde se ponen en juego instancias que hacen a la igualdad y a la inclusión social de la población. Seguiremos trabajando con el intendente en este sentido para mejorar la seguridad y la calidad de vida del municipio y de toda la Provincia”, concluyó Berni.

Por su parte, el gobernador Kicillof expresó que “Ariel es un intendente que piensa, desarrolla y trabaja por la seguridad, la educación, la promoción de la actividad productiva, la agroecología y un montón de otras problemáticas”. “Agradezco nuevamente la invitación y reitero que nunca voy a cansarme de venir porque en Escobar siempre hay algo lindo para mostrar y conocer. Vamos a transformar de raíz la provincia de Buenos Aires y para hablar de raíz no hay mejor distrito que Escobar”, añadió.