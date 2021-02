La concejal Susana Ulloa repasó los principales proyectos que presentó durante el año pasado

En materia medioambiental, presentó la adhesión a la Ley Yolanda y Escazú; el programa José C. Paz Recicla; Plan Federal de Basurales; energía renovable; y pedido de informe sobre aguas vertidas en el arroyo Pinazo.

El 2020 fue un año difícil para todo el mundo debido a la pandemia del coronavirus que aún enfrentamos. Por eso, desde su banca en el Honorable Concejo Deliberante de José C. Paz, la concejal Susana Ulloa presentó diversos proyectos que se trabajaron con distintos actores de la sociedad.

La edil de Juntos por el Cambio enumeró los proyectos que presentó en el Honorable Concejo Deliberante de José C. Paz relacionados con la pandemia del coronavirus, el medio ambiente, la salud, violencia de género, y protocolos sanitarios para la reapertura de diferentes actividades, entre otros.

José C. Paz