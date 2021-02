Moreira y Katopodis recorrieron las obras de la avenida Presidente Perón

El ex candidato a intendente, Juan.

El ex candidato a intendente de.

En los últimos años se realizaron obras de renovación integral sobre las principales avenidas de la ciudad, como la avenida 25 de Mayo, la avenida Juan Manuel de Rosas y las calles Ashkar o ex Monteagudo, Coronel Mom, Perdriel y Rodríguez Peña, entre otras. Además, se están realizando trabajos de puesta en valor en avenida Triunvirato y avenida Illia.