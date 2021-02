San Isidro lanzó el primer programa de reciclado de vidrio a domicilio

Tras entregar sus botellas y convertirse en la primera usuaria del programa, Agustina Auborne, contó: “Esto es espectacular. Hace más de tres años que reciclo y me parecen excelentes todas las propuestas que el municipio está llevando a cabo para concientizar a todos. Yo soy de la teoría de que uno es el cambio que quiere ver en el mundo y estas acciones nos facilitan e incentivan a practicar el reciclaje, una gran ayuda para el planeta”.

“Es una iniciativa muy interesante que se suma a todas las que proponemos desde el Municipio de San Isidro para incentivar la práctica de la separación de residuos. De esta forma, no sólo cuidamos el ambiente sino que también seguimos reduciendo la cantidad de basura que enterramos en el CEAMSE”, detalló Leandro Martín, subsecretario de Espacio Público.

“Este es un paso nuevo dentro del plan de sustentabilidad. Tenemos fuertes convicciones en el cuidado del planeta y seguimos sumando distintas iniciativas que no sólo sirven para facilitarle la tarea al vecino sino también concientizar y crear la cultura del reciclaje en toda la sociedad”, expresó el intendente Gustavo Posse, tras presenciar la primera recolección.