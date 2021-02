Juan Andreotti supervisó los últimos detalles de la obra de ampliación del Hospital Oftalmológico Municipal

“Estamos recorriendo una obra muy importante que ya está llegando a su fin. Inicialmente el Hospital Oftalmológico fue pensado para una atención diaria de 250 personas, era un servicio que no existía en San Fernando. Año a año la demanda fue aumentando y surgió la necesidad de ampliar las instalaciones. Además, PAMI nos comunicó que va a ampliar las cápitas, es decir, más abuelos se van a poder atender en este hospital”, expresó el jefe comunal.

El jefe comunal recorrió la obra que sumará 7 consultorios, agrandará la guardia y salas de espera y mejorará la atención de consultas, cirugías y estudios como ecografías, campo visual, refractometrías y paquimetrías. “Inicialmente el Hospital Oftalmológico fue pensado para una atención diaria de 250 personas, era un servicio que no existía en San Fernando. Año a año la demanda fue aumentando y surgió la necesidad de ampliar. Es una obra muy linda que esperamos poder inaugurar en las próximas semanas”, dijo.