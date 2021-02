El gobierno de Morón instalará sensores de ventilación en espacios educativos

Al finalizar la jornada, el jefe comunal comentó: “Nos pusimos en contacto con la Universidad de Hurlingham, que desarrolló este dispositivo que mide la cantidad de dióxido de carbono en el aire, particularmente, al interior de las aulas. Cuando supera el umbral deseado, inmediatamente suena una alarma y eso hace que se tomen decisiones, fundamentalmente de ventilar, y si con esa ventilación no se disipa la alarma, salir inmediatamente de ese recinto”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com