Posse explicó cómo es la distribución de vacunas contra el coronavirus en San Isidro

Al comenzar el encuentro, el jefe comunal remarcó la importancia de aplicarse la vacuna contra el coronavirus y pidió que “ningún vecino se quede sin vacunarse por no estar inscripto”.

El jefe comunal por Zoom con sus funcionarios y organizaciones no gubernamentales para detallar cómo seguirá el plan de vacunación provincial. Informó que se inmunizará a los adultos mayores de geriátricos, y que también se iniciará la aplicación en docentes. Los vecinos se deben inscribir en la web.