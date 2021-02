El intendente Achával y el ministro Arroyo juntos en Pilar, con el eje en el trabajo y la inclusión social

En primer lugar, Achával y Arroyo recorrieron la cooperativa “La nueva Avan”, una autopartista que abrió sus puertas en 1958, quebró en 2009 y fue recuperada por sus trabajadores. El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación le otorgó financiamiento no bancario para la compra de un torno numérico, que le permitirá ampliar la producción y abastecer la demanda de productos. Allí, 35 trabajadores producen repuestos para empresas automotrices como Ford, Chevrolet, Fiat, Renault y Peugeot. Además, los productos que fabrican se distribuyen en Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Misiones, Chaco y varios puntos del conurbano bonaerense y en el interior de Buenos Aires.

El jefe comunal agradeció al ministro Arroyo por su acompañamiento y señaló que “lo importante del trabajo articulado entre el gobierno nacional, provincial y municipal se ve cuando estos programas se concretan en el territorio”. “Hoy recorrimos una fábrica recuperada que no solamente logró organizar a los trabajadores sino que demuestra como la Argentina da oportunidades y el Estado acompaña con la entrega de maquinarias y herramientas. En el marco de esta pandemia, el trabajo articulado con Nación nos permite poner de pie al país a partir la producción como dijo nuestro presidente. Por eso la importancia de coordinar con el Ministerio de Desarrollo este tipo de políticas públicas”, manifestó el intendente.