Asaltan a una mujer en su casa de Pilar y la hallan muerta, devorada por sus perros

Los pesquisas están trabajando en el caso, y no descartan ninguna hipótesis, entre ellas, la de homicidio o que la mujer se haya descompensado durante el asalto, precisaron las fuentes.

El hecho ocurrió en una casa situada en la calle Juan Domingo Perón al 1100, a metros de la Ruta 25, donde la víctima fue hallada muerta por un familiar que fue a la vivienda preocupado porque hace dos días que no se podían comunicar con ella.