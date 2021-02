Sujarchuk, acompañado del ministro Katopodis, recorrió trabajos de pavimentación y dijo que “hay un discurso cínico de la oposición”

Sujarchuk agradeció la visita del ministro Katopodis y señaló que “recorrimos obras del programa Argentina Hace, que aportó fondos por casi 300 millones al partido de Escobar”. “Estamos realizando dos obras fundamentales que tienen que ver con la conectividad, quiero destacar que en la charla previa que mantuve con el ministro hicimos un análisis no solo de lo que ya hemos ejecutado sino también de los proyectos a futuro”, dijo el mandatario.

