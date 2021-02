Jorge Macri piensa en el armado electoral y se reunió con María Eugenia Vidal y con Patricia Bullrich

El intendente de Vicente López trabaja para recuperar el terreno perdido en la Provincia luego de la estrepitosa derrota electoral del macrismo en 2019. Consciente que una derrota en las próximas elecciones intermedias impactaría en sus intenciones de ser candidato a gobernador en 2023, apura las reuniones en busca de definir la estrategia electoral de la oposición, por eso dialoga tanto con el sector más dialoguista -el de la ex gobernadora- como con el ala más dura -la de Bullrich- de Juntos por el Cambio.

Más tarde, en tanto, Jorge Macri se encontró con Patricia Bullrich y con el diputado nacional, Waldo Wolff. “Solos vamos más rápido, juntos vamos más lejos. Muy buena reunión con los presidentes del PRO a nivel nacional y provincial”, señaló Wolff a través de las redes sociales, respecto de la reunión mantenida con el jefe comunal y la ex ministra de Seguridad nacional.

Desde el entorno del intendente de Vicente López, deslizaron que durante el encuentro analizaron “el escenario provincial, y cuál creen que es la mejor opción para presentar como candidato o candidata en las elecciones intermedias”. “El foco estuvo puesto en los diferentes municipios, y en la posible o no candidatura de María Eugenia”, agregaron.

“Recibimos a María Eugenia Vidal, conversamos sobre el trabajo que estamos realizando en Vicente López para enfrentar la pandemia y de cómo seguir trabajando en la unidad y consolidación de Juntos por el Cambio en la Provincia de Buenos Aires”, expresó Macri a través de las redes sociales, donde hizo pública su reunión con la ex mandataria provincial.