Por el descenso de casos, la Provincia anunció la extensión del horario de actividades nocturnas

“El informe de The Lancet con el ensayo clínico de la tercera fase arrojó que Sputnik V es una vacuna extraordinaria”, explicó Gollan, y añadió: “Estamos avanzando a buen ritmo con la aplicación de la segunda dosis en el personal de salud e invitamos a toda la comunidad a ayudar a sus vecinos y sus vecinas a inscribirse”.

“Hoy hubo una novedad muy importante a partir de la publicación de los resultados de los estudios de tercera fase de la vacuna Sputnik V en la revista The Lancet, que demuestra lo que ya sabíamos desde la autorización de la ANMAT, que es una tecnología confiable, segura y eficaz”, explicó Kicillof, y señaló que “el artículo termina con las últimas excusas y barreras; todos tenemos que comprender que la vacunación masiva será la única forma de terminar con el coronavirus”.