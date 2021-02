El Municipio acompañó la final femenina del torneo nacional “Haciendo Tenis” en el Club San Fernando

Tenistas profesionales disputaron en San Fernando la segunda etapa de la competencia organizada por la Asociación Argentina de Tenis. El Municipio colaboró en su logística y entregó premios a las finalistas. “Nos pone muy contentos que San Fernando sea sede de torneos profesionales y felicitamos el gran trabajo de la comisión del club para tenerlo en condiciones y permitirnos disfrutar el deporte que es tan importante para nuestra comunidad”, dijo el secretario Carlos Traverso.

La ciudad de San Fernando fue elegida nuevamente como sede de un torneo deportivo nacional, en esta ocasión, el Club San Fernando recibió a tenistas de todo país que compitieron en el torneo profesional “Haciendo Tenis” organizado por la Asociación Argentina de Tenis. El Municipio colaboró en la logística y el confort de las deportistas.

El secretario de Deporte del Municipio, Carlos Traverso, explicó: “Estamos en el Club San Fernando acompañando las actividades deportivas, en este caso, en un torneo nacional con profesionales del tenis femenino que estuvieron jugando durante toda esta semana y hoy estuvimos en el partido final. Nos pone muy contentos que San Fernando sea sede de estas competencias profesionales y felicitamos el gran trabajo de la comisión del club para tenerlo en condiciones y poder disfrutar el deporte que es tan importante para nuestra comunidad”.

Por su parte, Franco Squillari, director de Desarrollo de la Asociación Argentina de Tenis, señaló: “Disfrutamos de un torneo profesional para chicas que están arrancando y experimentadas. Creemos que para el desarrollo de las más jóvenes eso es muy beneficioso y lo han demostrado en esta final que jugaron dos chicas que están entre las mejores juniors del país. El Club San Fernando históricamente ha contribuido al desarrollo del tenis, agradecemos a las autoridades y al Municipio que siempre nos acompaña promoviendo el deporte”.

La campeona de esta segunda etapa del torneo, Solana Sierra, de 17 años, opinó: “Comenzamos el día lloviendo y pensábamos que no íbamos a poder jugar, pero después repuntó y las canchas nos ayudaron porque están en increíble estado. Estoy muy contenta por esta final y esperemos que el tenis femenino siga creciendo con más referentes”.

En tanto, la finalista Luciana Moyano, de 15 años, agregó: “Fue un partido muy largo, si bien no gané, estoy contenta por mi rendimiento y felicito a Sol por la victoria. Mi sueño es poder crecer profesionalmente y estos torneos me gustan mucho. Además, en el club nos recibieron muy bien y me sentí muy cómoda en San Fernando”.

Por último, Emiliano Sierra, capitán general de Deportes del club, celebró: “Estamos muy contentos y agradecidos a las Asociación de Tenis por brindarnos la posibilidad de ser sede de uno de los tantos torneos que vamos a tener este año. También agradecemos al Municipio por acompañarnos y prestarnos parte de infraestructura que necesitábamos para el torneo que se desarrolló durante toda la semana y en muy buenas condiciones”.

Al finalizar el partido, las autoridades realizaron la tradicional premiación y el secretario de Deporte les acercó a las jugadoras una vela conmemorativa de San Fernando como capital nacional de la náutica.