En las colonias de San Fernando, chicas y chicos aprenden cómo se hace reanimación cardiopulmonar

En tanto, la pequeña Taziana sostuvo: “Es genial porque podés aprender a salvar vidas. Me divertí mucho y aprendí un poco sobre la resucitación”.

En este marco, la Secretaría de Deporte realiza capacitaciones de reanimación cardiopulmonar para los alumnos más chicos de las colonias de verano. La subsecretaria de Deporte, Ana Aused, supervisó las charlas y explicó: “Estamos realizando actividades en los polideportivos para que los chicos sepan reaccionar ante un evento de emergencia que pueda suceder en sus casas o en la calle. La idea es que tengan herramientas, que puedan pedirle ayuda a alguien y que sepan lo imprescindible para hacer en una reanimación cardiopulmonar. Obviamente que ellos no la van a practicar, pero sí es importante que sepan cuando es necesario y quiénes son los encargados de llevarla a cabo”.