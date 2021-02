San Fernando desarticuló nuevas fiestas clandestinas en distintos puntos de la ciudad

En ese sentido, agregó: “Ni bien se identifica la fiesta, nos dirigimos al lugar para disiparla, labramos la multa contravencional correspondiente y una denuncia penal a través de la Policía, con el acompañamiento del Municipio. No debemos obviar el contexto porque este fin de semana tuvimos intensas lluvias y sudestada, y parte del personal de Protección Ciudadana, Defensa Civil y Orden Urbano estuvo asistiendo a los vecinos, pero también acudimos para de desarticular estos eventos ilegales”.

El secretario de Gobierno, Luis Freitas, detalló los últimos operativos que se llevaron adelante para evitar estas actividades: “Por pedido de nuestro intendente Juan Andreotti seguimos monitoreando permanente fiestas clandestinas a través de las redes sociales y la participación de los vecinos que nos informan. Este fin de semana pudimos desarticular tres fiestas, dos en la vía pública por la zona de Suipacha, Chacabuco y Urquiza, y la otra en un domicilio particular en Pérez Galdós y Gilardoni. En términos generales, los vecinos que participaron oscilaban entre 60 y 80 por locación”.