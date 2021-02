Delincuente armado redujo a empleada y se hizo con dinero y unos pantalones

Este sábado por la tarde, un delincuente ingresó a un local de venta de indumentaria y a punta de pistola, redujo a la única empleada del lugar y tras encerrarla, se hizo de la poca recaudación del día y de un par de pantalones jean. No es el primer robo de este tipo que sufren en las últimas semanas, señalan desde el comercio en contacto con SM Noticias. El pedido de seguridad es unánime y se repite en todos los barrios bonaerenses, por ahora, sin respuestas por parte de las autoridades provinciales.

La consecuencia de crisis, inacción y favoritismo político es el crecimiento del delito en zonas no habituales. Vecinos y comerciantes de Boulogne reclaman seguridad tras el crecimiento de los robos.