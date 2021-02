“La utilización política de la vacuna contra el coronavirus es un error”, afirmó el intendente Posse

Y remarcó que se pautaron horarios de ingreso y egreso escalonados para evitar aglomeraciones y choques entre grupos, se estipuló el uso del tapabocas y el mantenimiento del distanciamiento social. “Las medidas funcionaron perfectamente; no hubo contagios el año pasado en el regreso a clases presenciales recreativas. Hay que buscar la manera con los gremios de volver a clases”, completó el intendente.

En relación a los protocolos que se aplicaron en los últimos años de la primaria y secundaria y a la sala de 5 años de jardines de infantes, Posse explicó que los encuentros se llevaron a cabo al aire libre en grupos de no más de diez alumnos. Además, se desarrollan bajo una burbuja estricta, con chicos que trabajaron siempre con las mismas maestras y maestros, de modo que si ocurriera un caso de coronavirus pudiera aislarse solamente a ese grupo y no sea necesario cerrar la escuela.

Otro de los temas es la discusión por el regreso a la educación presencial. En las últimas horas, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta apuntó contra el ex presidente Mauricio Macri y referentes de Juntos por el Cambio por la campaña a favor de la vuelta a clases. En ese sentido, el intendente señaló: “Es esencial para la salud física y emocional de los chicos y chicas el regreso presencial a clases”.

El jefe comunal también opinó sobre el retraso en la producción de la vacuna rusa contra el coronavirus. Si bien reconoció que hasta la Unión Europea tiene problemas, señaló que “de todos modos la comunicación, al tratarse de un tema de salud tiene que ser siempre precisa, transparente, y no dar pie a falsas ilusiones”.

“La utilización política de la vacuna contra el coronavirus es un error”, afirmó el intendente de San Isidro, Gustavo Posse. Y agregó: “Es importante que la política no meta la cola, la vacuna está por encima de los intereses particulares”.