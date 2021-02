Rodolfo D’Onofrio brindó una charla motivacional en el Hospital Central de San Isidro

El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, comentó: “Fue una experiencia muy enriquecedora. Queríamos buscar experiencias en otras áreas que no sean médicas que nutrieran al personal para enfrentar lo que viene de esta pandemia. Por eso, surgió esta charla con D´Onofrio quien tomó el mando de River Plate en un momento muy complicado para la institución y lo superó”.

Impulsor de River Solidario, una entidad referente en el país, en materia solidaria y social, siendo modelo y ejemplo de organización no gubernamental, D´Onofrio sumó: “Como dirigente es clave tener visión. En este caso, darse cuenta de que se venía algo más complejo y accionar para que el impacto sea lo menor posible. San Isidro es un ejemplo de eso donde todo el equipo actuó rápido y trabajo por un objetivo común”.