El hecho ocurrió a las 9 y media de la mañana del sábado en la esquina de Salvatori y Chuquisaca. Los tres rastreros no dudaron y fueron contra los obreros, dos oficiaron de campana mientras uno se subió a la cabina del camión y se llevó el teléfono móvil y pertenencias del trabajador tercerizado, que en ese momento se encontraba subido al trompo mezclador.

La inseguridad alcanzó niveles más que preocupante y el gobierno de la Provincia parece inerte ante la grave escalada delictual. Este fin de semana en José C. Paz, tres delincuentes despojaron de pertenencias a trabajadores que pavimentaban las calles.

Provincia en llamas: Robaron a trabajadores que pavimentaban las calles de José C. Paz

José C. Paz