Argüello: “Vuelve a pasar que ex candidatos logran un cargo nacional y se olvidan de nuestro distrito”

El ex candidato a intendente de Tres de Febrero y dirigente gremial, Octavio Argüello, pidió que se milite “para la patria chica”, mientras habló de “pagos políticos” en cargos nacionales que, a consecuencia, “no siempre terminan siendo las personas más capaces”.

“Estamos en un mes de enero que se está yendo al diablo, donde la carne aumentó de una forma terrible, con más de 4 puntos de inflación, y si esta es la previsión para el año, terminamos con más de 60 por ciento”, opinó el dirigente sindical, a semanas del inicio de las discusiones paritarias. En ese contexto, aseguró que los incrementos salariales alcanzados a finales del año pasado “ya están licuados”.

“Veo que 2021 va a ser muy complejo”, a consecuencia también del “abuso” que se hizo de la cuarentena.

“Las primeras decisiones del gobierno fueron muy acertadas, más aún, después del desastre sanitario que dejó el gobierno de Mauricio Macri”, sin embargo, destaca que “la economía también es salud, y por esta situación -el largo confinamiento- se perdieron muchas fuentes de trabajo”.

Argüello dijo que “además de dirigente gremial soy un vecino más, y cuando voy a la carnicería veo que la gente ya empieza a comprar menudos de pollo, en una muestra que la economía no está en el mejor momento”.

Sin mucho optimismo, el hombre de Camioneros deseó que “el gobierno tenga la visión para poder salir de esta situación”.

Al respecto de la capacidad de los distintos funcionarios nacionales y provinciales para tomar decisiones en medio de esta delicada situación, el ex diputado nacional dijo que después de las manifestaciones de la vicepresidenta Cristina Fernández -había dicho que hay funcionarios que no funcionan- algunos, mejoraron su performance.

“Confío en que el presidente elije a los mejores hombres, pero algunos ministerios están flojos”, entiende, a razón de que varios cargos son “pagos políticos y no siempre terminan siendo las personas más capaces”.

Sobre los dirigentes de Tres de Febrero que finalizada la campaña local se alejaron del distrito por sus nuevos roles en la administración nacional, Octavio Argüello señaló que “eso ha sucedido siempre, y hoy vuelve a pasar”. “Se olvidan del distrito”, lanzó.

“Hay que militar para la patria chica, y la consecuencia es que después viene gente de otro lugar a conducir nuestros destinos”, agregó.

Si bien la situación es crítica en todo el país, Tres de Febrero no es la excepción, no obstante, dijo el político que sueña “con un distrito mejor, sosteniendo las cosas que se vienen haciendo bien, y cambiando lo que se hace mal”.

“He sido precandidato a intendente porque creo que se pueden hacer las cosas de una manera distinta, porque no necesito venir a la política para ganar un sueldo, si no para utilizarla como herramienta de transformación”, aseguro el dirigente gremial.