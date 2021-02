Muere un peligroso delincuente tras tirotearse con la Policía en una fiesta clandestina en Maquinista Savio

Tras la intervención del SAME, que constató el fallecimiento, y de la Gendarmería, que peritó el escenario del hecho, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de Lomas de Zamora. La investigación está a cargo del fiscal Claudio Audjian.

Alrededor de las 3 de la mañana, el dueño de la vivienda, ubicada en la calle Las Lilas al 2900, alertó al 911 que uno de los participantes de la fiesta estaba armado y disparaba en los fondos del terreno. Pese a la voz de alto emitida por los agentes, el hombre desoyó la orden y continuó con los disparos, provocando un enfrentamiento en el que perdió la vida y no se lamentó bajas ni heridas en el personal policial.