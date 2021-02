Sudestada: Tigre desplegó operativos preventivos en el centro de la ciudad y Rincón de Milberg

Frente a la sudestada, se recomienda, evitar sacar la basura; no circular por calles ni zonas anegadas; y no acercarse a postes ni cables caídos. Ante cualquier duda o situación de emergencia, los vecinos pueden comunicarse desde un teléfono fijo al 103, o llamar al 0800-122-84473; 107 o 4512-9999, el Servicio de Emergencias Tigre; o 5288-3411, Defensa Civil.

“Montamos un operativos preventivos con la participación de diversas áreas. Queremos transmitirles tranquilidad a los vecinos, estamos monitoreando de forma permanente. Contamos con una unidad Unimog a disposición para el traslado de aquellas personas que necesitan llegar a sus domicilios y las calles se encuentran anegadas. Es importante que no circulen por zonas inundadas, no se acerquen a postes ni cables caídos y ante cualquier emergencia se comuniquen con Defensa Civil”, destacó la secretaria de Protección Ciudadana, Ximena Guzmán.