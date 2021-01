San Fernando pide precauciones por crecida del río y tormentas

Equipos de Protección Ciudadana, Defensa Civil y Espacios Públicos estarán dispuestos para asistir a los vecinos, ya que se espera una altura del río cercana a los 3,30 metros en San Fernando durante la madrugada del domingo 31 de enero, con fuertes lluvias y ráfagas de viento. Se solicita incrementar los cuidados y no circular por zonas anegadas.

El informe del Servicio de Hidrografia Naval para San Fernando indica una crecida del río de 3,20 metros para la medianoche del sábado 30 de enero y 3,30 metros para las 8:30 de la mañana del domingo 31. Por este alerta se moviliza el Municipio con personal y vehículos especiales de las Secretarías de Protección Ciudadana y de Servicios y Espacios Públicos, hacia los puntos de la ciudad donde los vecinos requieren asistencia.

Asimismo, según el Servicio Meteorológico Nacional, continuarán las lluvias y tormentas, con abundante caída de agua en cortos períodos y, en menor medida, pudiendo ser acompañada por ráfagas y caída de granizo.

A los vecinos se les recomienda no depositar residuos en la vía pública, ya que esto podría producir inconvenientes en el normal sistema de desagües pluviales; y no colocar tendederos, macetas ni sillas de plástico a la intemperie y retirar las colocadas en ventanas o balcones que, por acción del viento, puedan ser arrastradas provocando su caída y poner en riesgo a terceros. Para prevenir accidentes también se pide no conectar artefactos eléctricos que hayan estado en contacto con el agua; no tocar columnas del alumbrado, cajas de luz, o cualquier tipo de cables.

A los automovilistas en particular, se les aconseja usar siempre cinturón de seguridad y extremar las precauciones al conducir, dado que la lluvia disminuye la visibilidad y que las distancias de frenado varían con respecto a las condiciones climáticas normales. Circular a velocidad reducida y siempre con las luces de posición encendidas.