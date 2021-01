Comenzó la vacunación de adultos mayores y docentes que integran grupos de riesgo

“Este es un momento muy movilizador porque desde que empezó la pandemia muchos adultos mayores han hecho un sacrificio muy grande al no poder ver a sus familias”, afirmó el gobernador, y agregó: “Hoy, a partir de la gestión del presidente y su equipo, contamos con la vacuna y podemos articular la campaña de vacunación con los municipios y organismos como el PAMI”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com