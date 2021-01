Interna de la Unión Cívica Radical: Posse visitó Cañuelas y Lobos

El mandatario municipal de San Isidro y candidato a presidir el comité provincial por la Lista 14 Protagonismo Radical estuvo acompañado en Cañuelas por el candidato local y ex intendente Ezequiel Rizzi; y en Lobos, donde se inauguró un local partidario, por la candidata a presidir la Unión Cívica Radical local, Mariana Cosso.

“La conducción del radicalismo provincial durante estos últimos años mostró una enorme inseguridad. Raúl Alfonsín era generoso pero seguro y eso convertía al radicalismo en un partido fuerte que es lo que le falta a la Unión Cívica Radical en la actualidad. No nos tiene que volver a pasar lo de 2015 y por eso las internas de marzo son una elección de época que va a marcar un antes y un después”, aseguró el intendente de San Isidro.

Además, Posse señaló que “tanto al gobierno nacional como al provincial le falto fuerza producto de una actitud egoísta porque prefirieron vincularse con cualquier otro sector antes que con el principal aliado que más había traccionado como fue la Unión Cívica Radical”. “Con un radicalismo fuerte y seguro como el de Raúl Alfonsín que tenemos que recuperar, esto no hubiese ocurrido”, remarcó.

Ante una gran concurrencia Posse explicó que “en 2015 el radicalismo priorizó la elección y los problemas de los argentinos, pero el gobierno fue del PRO”. “Tanto en la Nación como en la Provincia gobernó el PRO. La falta de carácter de la conducción partidaria del radicalismo provincial, que está hasta el día de hoy, fue la responsable de que no hubiese la menor presencia del radicalismo en las decisiones de gobierno”, dijo.