Federico Achával recordó el paso de San Martín por Del Viso

“Hoy ya los combates no son con fusibles ni armas. En el presente nos toca enfrentar una pandemia que mata. Desde el gobierno nacional, provincial y municipal se están poniendo todos los recursos y esfuerzos. Federico así lo está haciendo, para que podamos vencer a este enemigo y con salud logremos recomponer nuestra economía y ser un pueblo feliz. Los convoco a esa epopeya. Así como desde el prisma podemos ver el cruce de Los Andes, también podemos ver los cruces que tenemos por delante y honrar su memoria”, cerró el titular del Instituto Sanmartiniano.

This site is protected by wp-copyrightpro.com