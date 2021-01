Varios dirigentes del Frente de Todos de Tres de Febrero con coronavirus

Collia evoluciona favorablemente luego de recibir plasma de convaleciente. Según consideran, su cuadro era previo a la colocación de la primera dosis de vacuna Sputnik V, pero no manifestaba síntomas.

Por otro lado, días después de aplicarse la primera dosis de la vacuna, el médico neurocirujano Alejandro Collia, que ocupa la Subsecretaría de Gestión de Servicios e Institutos del Ministerio de Salud de la Nación, resultó positivo de COVID y se encuentra internado en un sanatorio del partido de Morón. El ex ministro de Salud bonaerense tuvo síntomas cuando viajó a la localidad de Villa Gesell, donde junto a funcionarios provinciales iba a supervisar las obras del hospital modular, además de entregar test de antígenos.

El primer caso conocido a principios de la semana fue el del vicepresidente de Agencia de Administración de Bienes del Estado, Juan Debandi. “Desde ayer estoy aislado con síntomas leves. Estoy bien, pero me preocupa mi salud y la de mi familia. Esto no es una gripe, hay que tomar la verdadera dimensión”, escribió en redes el hombre de La Cámpora, quien habría contraído SARS-COV-2 durante un viaje reciente, del que formaron parte varios dirigentes, y también Santiago Debandi. Este último permanece internado por la complejidad de su cuadro en un sanatorio privado de San Martín.

