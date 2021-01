Abandonaron a un bebé dentro de una bolsa en las calles de Tres de Febrero

El ex candidato a intendente, Juan.

Los policías llamaron a una ambulancia del SAME, que trasladó al bebé al Hospital Carrillo, donde se encuentra en buen estado de salud.

Rápidamente, se presentó en la comisaría de Ciudadela Sur con el bebé en brazos y el cartel. “Me llamo Bryan Samuel, nací el lunes 25 de enero de 2021. Yo no puedo tenerlo, el que lo encuentre por favor cuídelo mucho. Solo pido perdón”, rezaba el mensaje.