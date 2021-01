Malena Galmarini y Nestor Grindetti habilitaron una red cloacal que beneficiará a más de 2100 habitantes de Lanús

El ex gobernador de Salta, Juan.

Nicolás Russo, diputado provincial por el FR y concejal de Lanús, declaró: “Cuando asumió Macri vinieron a Lanús a prometernos el 100% de cloaca, cosa que nosotros que conocíamos la ciudad, nos encargamos de decir que era imposible. Malena, en cambio, dijo que cuando termine su gestión, el 80% de la ciudad va a tener cloaca, pero con obras reales, como pasó hoy. Lanús es un distrito que tiene 550 mil habitantes y no puede ser que tengamos solo al 59% con cloacas”.

Al finalizar la habilitación, Galmarini expresó: “Esto había quedado inconcluso de la gestión anterior y nosotros nos pusimos a trabajar rápidamente por indicación del presidente Alberto Fernández y el ministro Gabriel Katopodis. Pudimos acercarnos junto con Nicolás y José hace un tiempo a la municipalidad y enseguida nos pusimos todos de acuerdo en la absoluta necesidad que tiene Lanús, no sólo de llegar al 100% de agua, que le falta muy poquito, sino de avanzar básicamente en el sistema cloacal”.