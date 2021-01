San Fernando ya prepara una escuela para la vacunación contra el coronavirus, y ya supera los catorce mil inscriptos

Estos son, Atención al Vecino, Madero 1218, en el Palacio Municipal; la Secretaría de Economía, Constitución 1046; la Secretaría de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente, Brandsen 675; el Polideportivo 4, Madero y avenida Sobremonte; el Centro de Tránsito y Gestión, colectora Juan C. Reguera 1447; y las Oficinas del Cementerio Municipal, avenida Sobremonte y Carlos Casares.

Por su parte, la voluntaria Macarena Pitameglio, comentó: “Esta campaña de vacunación es histórica, soy vecina de Victoria y me sumé para ayudar en la logística de los operativos. Hoy tuvimos una reunión con el Secretario de Salud del Municipio donde nos asesoró y nos pudimos sacar todas las dudas acerca del sistema de vacunación. A pesar de todo lo que nos envió la Provincia, el Municipio aportó lo necesario para el acondicionamiento de las vacunas. La idea es que todos los vecinos puedan inscribirse y por turnos venir a vacunarse”.