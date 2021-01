San Isidro explica qué es un contacto estrecho con un caso positivo de coronavirus y explica que hacer

Si no se trata de un conviviente, utilizar ropa exclusiva en el domicilio de la persona con coronavirus, antes y después de cambiarse deberá lavarse las manos.

No sacudirlas.

En superficies no aptas para ser limpiadas con este método -celulares, teclados, otros- usar solución alcohólica, 30% agua -destilada o hervida previamente- y 70% alcohol. Evitar rociar alcohol directamente sobre las superficies.

Utilizar tapabocas en caso de salir a espacios comunes o si entra alguien en la habitación. No tocar ni manipular el barbijo mientras lo lleva puesto. Desecharlo después de usarlo y lavarse bien las manos.

Extremar las medidas preventivas, distanciamiento social, uso de tapabocas, evitar aglomeraciones, no participar en reuniones sociales y asegurar ventilación de los ambientes.

Se puede disminuir el tiempo de cuarentena a 10 días, a partir del último contacto con el caso confirmado, en aquellos contactos que no hayan presentado síntomas, sin necesidad de realizar testeo.

En aquellas situaciones donde no hayan podido aislarse del resto de las personas con las que conviven, las personas convivientes identificadas como contactos estrechos se tratarán como una cohorte. De este modo, si alguien entre los contactos comienza con síntomas y se confirma -por nexo o por laboratorio- todo el resto de la cohorte que no son casos deberá reiniciar el período de cuarentena correspondiente.

Si no se puede garantizar la cuarentena de los contactos que tienen factores de riesgo o que conviven con personas con factores de riesgo, se recomienda el aislamiento en lugares extradomiciliarios.

Se considerará como contacto estrecho a toda persona que haya permanecido a una distancia menor a 2 metros con un caso confirmado mientras el caso presentaba síntomas, o durante las 48 horas previas al inicio de síntomas durante al menos 15 minutos -ejemplo convivientes, visitas, compañeros de trabajo- y que no hayan utilizado las medidas de protección personal adecuadas.