Robaron una casa de Vicente López y fueron atrapados

La velocidad y efectividad de lo realizado por los efectivos del orden puede apreciarse en el vídeo registrado no sólo por las cámaras urbanas, sino también por las cámaras que portan cada uno de los móviles de la Patrulla Municipal y que junto con decenas de chalecos antibalas, forman parte del equipamiento recibido por las fuerzas de seguridad durante la gestión del intendente Jorge Macri.

Las detenciones no hubieran podido llevarse a cabo sin el inmenso aporte del Centro de Monitoreo Municipal, desde donde a través de las cámaras estratégicamente dispuestas en la vía pública, se pudo guiar a los móviles policiales y de la Patrulla Vicente López para que el operativo terminará exitosamente con la aprehensión de los dos malvivientes.