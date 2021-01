Más de trescientos adultos mayores de Tigre ya se inscribieron a Buenos Aires Vacunate con apoyo del Municipio

“Me parece muy bien que la gente quiera vacunarse y se interiorice. Muchas veces los adultos mayores no tenemos medios ni acceso a internet y es importante que el Municipio nos acompañe y asesore en el tema”, comentó José, vecino de la zona.

Al respecto, la directora de Adultos Mayores de Tigre, Rita Vivas, afirmó: “Estamos muy contentos por la aceptación de los distintos centros de jubilados de Tigre al momento de sumarse a esta propuesta. Muchas personas no están al tanto de la campaña y hay adultos mayores que no tienen, quizás, algún nieto o persona joven que los pueda ayudar. Por eso, la idea es continuar durante todo febrero facilitando la inscripción a los vecinos, luego la provincia de Buenos Aires será quien llame a cada persona y otorgue el turno y lugar para que se pueda vacunar”.