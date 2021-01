Continúa la entrega de viviendas del plan Procrear, en Haedo Sur

Tras finalizar el acto, el mandatario expresó: “Ver como se traduce aquella intervención del Estado para garantizar el derecho a la vivienda, no solo es una enorme alegría, sino que nos renueva en la obligación de ir por más. Para construir más viviendas y satisfacer la demanda de familias como las que tenemos hoy acá”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com