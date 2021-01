Balean en un glúteo a un repartidor para robarle su moto en Ituzaingó

Un joven que trabaja como delivery en su moto fue herido de un balazo en un glúteo derecho al resistir un asalto por dos “motochorros” que intentaron robarle su vehículo en el partido bonaerense de Ituzaingó, informaron hoy fuentes judiciales.

El hecho fue anoche poco después de las 20 cuando el hombre, llamado Luis Salto, de 32 años, se movilizaba en su moto que utiliza para realizar tarea de mensajería y delivery particular por la calle Manuel Rodríguez Fragio al 800, y fue sorprendido por dos jóvenes que lo interceptaron con fines de robo.

Según las fuentes, los delincuentes lo amenazaron con armas y, por razones que se desconocen, le dispararon un balazo que impactó en la zona del glúteo de la víctima.

Salto se encuentra aún internado fuera de peligro en el Hospital Posadas de Haedo a la espera de estudios complementarios para un posible alta médica en las próximas horas.

El hecho es investigado por el fiscal Patricio Ventrichelli, a cargo de Unidad Funcional de Instrucción 2 de Ituzaingó, quien dispuso una serie de medidas para intentar identificar a los autores y detenerlos.

Efectivos de la comisaría primera de Ituzaingó buscaban hoy filmaciones obtenidas de cámaras de seguridad barriales para intentar ver la fuga de los delincuentes, quienes se trasladaban en una moto Honda de color blanca, y que ambos tenían gorros y un arma de fuego.

El propio repartidor publicó esta madrugada tras el ataque en su red social Facebook un mensaje exigiendo seguridad.

“Donde mierda está la seguridad que prometieron para Ituzaingó… Tengo que agradecer que la cuento… Me quisieron robar dos en moto y me resistí y me efectuaron tres disparos de los cuales uno me impactó… Me dio en la pierna… Todos dirán por qué resistís a un robo y dale todo! Si me robaban el celular me dejaban sin trabajo y no podría volver a comprarme otro, todo lo que hago y tengo es con mi sudor… No tengo por qué regalárselo a ningún rastrero de mierda, esos lacras andan como si nada…”, sostiene su posteo.

El hecho ocurrió en el mismo partido donde el pasado 18 de enero Facundo Hambra, de 22 años, otro repartidor, fue atacado segundos después de haber descendido de su moto para entregar un pedido en una casa ubicada en calle Madeyro, entre Alvear y Laprida, de Ituzaingó.