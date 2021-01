Comenzó la preinscripción para la vacuna contra el coronavirus en centros de jubilados de Merlo

La inseguridad no se detendrá con.

El operativo se realiza en 24 centros de jubilados de todo el distrito de Merlo y se llevará a cabo durante los próximos 12 días. “Los cronogramas los manejamos junto a los centros de jubilados para no abarrotar la demanda de preinscripción, ya que cada centro cuenta con 300 afiliados, aproximadamente”, indicó el funcionario.

En caso de que el interesado no cuente con correo electrónico, el mismo es proporcionado por la Dirección de Adultos Mayores perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Social de Merlo, que luego se contactará con el beneficiario para informar el día del turno.