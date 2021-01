Malvinas Argentinas crea la primera Escuela de Mascotas municipal

Desde la Dirección de Sanidad y Bienestar Animal del Municipio puntualizan que se trata de un programa de adiestramiento básico gracias al cual se podrá aprender sobre órdenes del guía al perro como ‘caminar juntos’, ‘sentarse’, ‘echarse’, ‘esperar’, ‘acudir al llamado’, elementos que brindan mayor seguridad para los amos y pueden llegar a prevenir cualquier tipo de inconvenientes ante la mala conducta del animal en caso de no ser corregido.

