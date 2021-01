Un feroz pitbull atacó a varios vecinos en Morón

El desenlace no fue menos trágico que toda la circunstancia previa. El perro terminó ultimado a balazos cuando el sargento Jonathan Tossi intervino en esta situación.

El episodio se produjo el miércoles en Morón. A un ex concejal se le escapó su perro de raza pitbull que atacó a varios vecinos del lugar. Algunos terminaron con heridas considerables.