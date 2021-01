En su recorrida por el lugar, Leo Nardini estuvo acompañado por Juan Carlos Ferreyra, secretario de Industria, Producción y Medio Ambiente de Malvinas; Roberto Caratozzolo, secretario de Obras Públicas y Planificación Urbana local; Marcelo López Imizcoz, presidente de Der Will; Fernanda Manuello, gerenta de la empresa; y Guillermo Pienessi, ingeniero industrial a cargo de la construcción de la planta.

El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, visitó la planta de la empresa textil Der Will, firma que mudó sus instalaciones recientemente a la ciudad de Villa de Mayo desde el distrito de Vicente López y se dedica a la fabricación de medias.

Leo Nardini visitó la planta de la empresa textil Der Will