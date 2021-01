Secuestraron vehículos y detuvieron por drogas a tres personas en operativos de seguridad en San Fernando

Al respecto, el secretario de Protección Ciudadana, Néstor Pisetta, explicó: “Fueron secuestrados vehículos y motos que no contaban con documentación, como asimismo se procedió contra tres personas que tenían en su poder sustancias similares a clorhidrato de cocaína y la marihuana, llevándose a cabo las actuaciones en la comisaría primera de San Fernando y quedando ellos a disposición de la Justicia”.

