Tras el incendio en la química: “Necesitamos un cuartel de Bomberos en Bella Vista”

Al igual que muchos vecinos de Bella Vista, el comerciante se sumó al pedido de un destacamento bomberil en la localidad. “Hace años que la gente lo reclama, y tampoco hay bomberos suficientes, vinieron tres autobombas y no podían con el fuego”, dijo.

Matías, que tiene una gomería lindante al comercio siniestrado contó que afortunadamente el fuego no afectó su local, a pesar de que comparte techos y tirantes con la química que quedó destruida.