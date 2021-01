San Isidro: Travesía en kayak, una aventura que suma cada vez más adeptos en Puerto Libre

Enrique Salvatierra, de 72 años, que concurre hace más de 10 años a Puerto Libre, fue otro de los jubilados que se animó a aprender kayak. “Con mucha práctica en la pileta fui logrando el manejo del movimiento. Me encanta salir al río y estar en contacto con la naturaleza. En este lugar revivimos”, resume con un suspiro.

“Si bien hace un tiempo que los adultos mayores pueden aprender kayak, en este verano la propuesta no para de sumar adeptos. Después de tanto tiempo de encierro, nos pone muy contentos que los abuelos puedan tener una vida al aire libre, social, deportiva, intelectual y afectiva”, señala Antonio de Pascua, director de la Tercera Edad de San Isidro.