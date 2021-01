El intendente Posse insistió en la necesidad de volver a clases presenciales

Cada escuela brindó los elementos de higiene y cuidado personal como alcohol en gel, líquido y repelente. Los encuentros se produjeron bajo una burbuja estricta donde los pupitres se desplegaron en rondas en los patios y en grupos de no más de diez alumnos agrupados en células. Esto se hizo con el objetivo de que los mismos chicos trabajaran siempre con las mismas maestras y maestros, de modo que si ocurriera un caso de coronavirus pudiera aislarse solamente a ese grupo y no sea necesario cerrar la escuela.

Y sumó: “Nuestra convicción no es sólo un deseo sino que está avalada por la experiencia que tuvimos a fines del año pasado donde demostramos que los alumnos de nuestras escuelas municipales pudieron tener clases presenciales de forma segura siguiendo un estricto protocolo de seguridad e higiene”.

El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, insistió en la necesidad de comenzar las clases de manera presencial. “Es necesario que los niños y niñas vuelvan a las aulas. No sólo por la calidad de su educación sino también por su salud física y emocional, tal como lo remarcó la Sociedad Argentina de Pediatría”, destacó, en sus redes sociales.

El jefe comunal sanisidrense aseguró que no abrir las aulas afecta no sólo la educación de los niños sino también su salud física y mental. Además, destacó los protocolos de higiene que el Municipio utilizó para abrir los colegios a finales de 2020.