El Sistema de Protección Ciudadana de Tigre controló un peligroso incendio en Don Torcuato

Gracias a las cámaras de seguridad, el Sistema de Protección Ciudadana municipal logró controlar un voraz incendio en la localidad de Don Torcuato. El operativo estuvo integrado por agentes del COT, Defensa Civil, el Sistema de Emergencias Tigre y Bomberos Voluntarios. No hubo heridos.

