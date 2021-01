Macri entregó chalecos antibalas para agentes de seguridad

Durante la entrega, Macri afirmó: “Para nosotros es muy importante darle seguridad al vecino, pero para lograr eso hay que darle seguridad a los que nos cuidan. El equipamiento, la tecnología, las cámaras de seguridad, los puntos seguros, los chalecos, el blindaje de las camionetas, son todas herramientas necesarias para el personal de seguridad. Cuando llegamos a la gestión, casi 7 de cada 10 agentes no tenían chalecos, hoy cada miembro de la patrulla municipal tiene chaleco nuevo”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com