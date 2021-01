San Isidro, un distrito promueve la educación ambiental

El Municipio también lleva adelante, junto a organizaciones no gubernamentales, la campaña “Sí al río Limpio”, en la que se invita a la comunidad a participar de esta iniciativa con el objetivo de eliminar el plástico en la costa del distrito. Más allá de limpiar el río la idea es generar conciencia en la comunidad de que todos los residuos sueltos que quedan en la vía pública a través de los sistemas pluviales terminan en el río y lo contaminan.

